بنك الكويت الوطني يعتزم رفع رأسماله لـ 2.5 مليار دولار

أصدر بنك الكويت المركزي، موافقته على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني، المُصرح به ليصبح 750 مليون دينار تعادل 2.5 مليار دولار.

وقال البنك في بيان لسوق الكويت للأوراق المالية، إن أثر الزيادة قد تتبعه إمكانية زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع في حدود رأس المال المُصرح به.

وستعزز زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني معدل كفاية رأس المال لدى المصرف، كما ستعزز قدرته على الاحتفاظ بمرتبة التصنيف الائتماني.

ويبلغ رأسمال البنك المُصدر والمدفوع نحو 591.75 مليون دينار، موزعاً على 5.92 مليار سهم تقريباً، فيما يبلغ رأس المال المُصرح به 600 مليون دينار.

وأنهى سهم البنك جلسة اليوم في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مُتراجعاً 0.54% إلى 732 فلسا، عبر تداول 4.45 مليون سهم بقيمة 3.24 مليون دينار.

وحقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون دينار (1,068.3 مليون دولار) أرباحا صافية في العام 2017، مقابل 295.2 مليون دينار 978.2 مليون دولار في العام 2016، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي.

ونمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2017 بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2016، لتبلغ 26.0 مليار دينار (86.3 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.9 مليار دينار كويتي (9.5 مليار دولار).