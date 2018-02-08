تراجع أرباح "الخليجي التجاري" السنوية إلى مليوني دينار

تراجعت الأرباح السنوية للمصرف الخليجي التجاري في البحرين بنسبة 63% لتصل إلى مليوني دينار بحريني مقارنة بـ5.3 مليون دينار بحريني حققها في عام 2016.

وحقق البنك خسائر ربعية بلغت 2.2 مليون دينار بحريني ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ 2017، مقارنة بـأرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم بلغت 734 ألف دينار بحريني خلال الربع الأخير ﻣﻦ 2016.

وبحسب بيان للمصرف، فعلى صعيد الأرباح السنوية حقق المصرف أرباحاً لسنة 2017 بلغت 818 ألف دينار بحريني مقارنة مع أرباح العام 2016 والتي سجلت 5.3 مليون دينار بانخفاض قدره 84.6%.

وأشار بيان المصرف إلى أن التراجع في صافي أرباحه جاء إثر قيام المصرف باحتساب مخصصات احترازية بلغت 7.5 مليون دينار عن سنة 2017 بهدف تقوية المركز المالي للمصرف ودعم نموه خلال العام 2018.

وبلغ إجمالي النمو في موجودات المصرف 2.6% لتصل إلى 785 مليون دينار مقارنة مع 765 مليون دينار في العام 2016، فيما تمكن المصرف من تحقيق نمو في معدل الموجودات السائلة والتي تمثل نسبة 22.2% من إجمالي الموجودات ومعدل كفاءة رأس المال بنسبة 17%.