السعودية تقود المنطقة لأفضل آفاق استثمارية من 2008

قال مسؤول بارز ببنك الاستثمار الأميركي سيتي جروب إن البنك يتوقع أن يكون 2018 أفضل عام له للاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وإفريقيا في عقدين على الأقل، بقيادة السعودية.

وأضاف ميجيل أزيفيدو رئيس الاستثمار المصرفي في الشرق الأوسط وأفريقيا بسيتي جروب إن نيجيريا ومصر ودولة الإمارات العربية ستكون أيضا محركات رئيسية للنمو مع ارتفاع مبيعات السندات والاستحواذات والطروحات العامة للأسهم.

وقال أزيفيدو في مقابلة مع رويترز "الآفاق في الشرق الأوسط وأفريقيا هي أفضل ما شهدناه منذ الأزمة المالية العالمية لعام 2008" مضيفا أن الأسواق الناشئة تمثل وزنا أكبر في أرباح سيتي جروب عن غيرها من الأسواق.

وقال "نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة هذا العام يتراوح بين 2.5 و3%، في حين أنه في الأسواق الناشئة يتراوح من 4.5 إلى 5%. وبالنسبة للاستثمار المصرفي فإن النمو ربما من المنتظر أن يكون أكبر من ذلك".

وقال سيتي جروب الشهر الماضي إنه فاز بموافقة رسمية من هيئة السوق المالية في السعودية لبدء أنشطة الاستثمار المصرفي هناك وهو ما يمكنه من العودة بعد غياب استمر 13 عاما تقريبا.

وتسعى بضعة بنوك دولية إلى بناء وجود في السعودية مع ظهور فرص من إصلاحات تهدف إلى إنهاء اعتماد الاقتصاد على إيرادات النفط.

وتشمل تلك الاصلاحات إجراءات للخصخصة مثل طرح عام أولي لحصة قدرها 5% في شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية.

وقال أزيفيدو "يوجد مسعى مهم جدا للخصخصة... هذا قد يوجد الفرصة للمستثمرين لاستخدام رؤوس أموال لتطوير القاعدة الصناعية والبنية التحتية".

ويتوقع البنك أيضا فرصا كبيرة في نيجيريا التي لديها مستويات منخفضة للديون ومن المتوقع أن تعود إلى سوق السندات في 2018، بينما من المنتظر أن تصدر شركات نيجيرية أيضا سندات وأن تطلق طروحات عامة أولية.

وأصدرت نيجيريا سندات دولية في شريحتين بقيمة ثلاثة مليارات دولار في نوفمبر، وهو اتفاق يديره سيتي جروب وستاندرد تشارترد.

وقال أزيفيدو إن التوقعات لمصر إيجابية أيضا بعد تخفيض قيمة العملة في 2016 وطروحات عامة أولية منتظرة في قطاعات مثل الصناعة والخدمات المالية والمنتجات الاستهلاكية.