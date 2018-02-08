منظمون بريطانيون يسعون لإيجاد آلية لاجتذاب طرح أرامكو

أكدت هيئة السلوك المالي في بريطانيا أنها تسعى لإيجاد فئة جديدة للشركات ذات السيطرة السيادية التي تسعى للإدراج في بورصة لندن.

ويعتبر هذا هو أول تأكيد رسمي من الجهة المنظمة للأسواق المالية في بريطانيا للأنباء التي ترددت في الأشهر الماضية عن سعيها لإدخال تغييرات تنظيمية في محاولة لجذب طرح أرامكو.

وقالت الهيئة إن المشاورات شملت تخفيف القاعدة التي تقضي بأن تطرح الشركات 25% على الأقل من أسهمها، كشرط للإدراج في بورصة لندن.

تجدر الإشارة إلى أن البورصات العالمية تتنافس على جذب أكبر طرح منتظر لشركة أرامكو العملاقة.