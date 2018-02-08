نمو أرباح "دبي التجاري" 12% إلى 337 مليون درهم

ارتفعت أرباح بنك دبي التجاري في الربع الأخير من 2017 بنسبة 12% لتصل إلى 337 مليون درهم.

وسجل بنك دبي التجاري أرباحاً صافية مقدارها مليار درهم للعام 2017 حيث حافظت الأرباح على نفس المستوى للعام السابق والبالغة 1.003.1 مليون درهم كنتيجة لارتفاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة متضمنة المخصصات الجماعية كنتيجة لنمو القروض.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 7.3% لتصل إلى 2.64 مليار درهم، وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيسي نتيجة للارتفاع الحاصل في صافي إيرادات الفوائد بنسبة 5.5% لتصل إلى 1.8 مليار درهم، بالمقارنة مع 1.75 مليار درهم في 2016. وارتفعت الإيرادات من غير الفوائد بنسبة 11.5% لتصل إلى 821.7 مليون درهم، بالمقارنة مع 736.9 مليون درهم في 2016 حيث ارتفعت من ضمنها إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 14% وإيرادات الاستثمارات بنسبة 32.1% نتيجة لتوزيعات أرباح نقدية استثنائية مستلمة في يونيو 2017 وارتفعت الإيرادات الأخرى بنسبة 21.6%.

في حين تأثر هذا الارتفاع الحاصل في الإيرادات من غير الفوائد من خلال الانخفاض وبنسبة 11.1% في إيرادات التعامل بالعملات الأجنبية نتيجة لخسائر إعادة التقييم لعقود صرف العملات الأجنبية الآجلة.



وارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 3.5% لتصل إلى 900.7 مليون درهم لعام 2017 مقارنة بـ 870.5 مليون درهم لعام 2016. وتحسنت نسبة كفاءة التشغيل (التكلفة إلى الدخل) لتصل إلى 34.1% (2016: 35.4%).

وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 9.9% ليصل إلى 70.4 مليار درهم مقارنة بـ 64.1 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2016.



وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: أداء البنك في عام 2017 يتلخص في شقين، من الناحية الأولى حقق البنك نموا قويا في العائدات وفي القروض في قطاعات البنك الرئيسية حيث ارتفع إجمالي قروض قطاعي الأعمال المصرفية للشركات الكبرى والأعمال المصرفية التجارية بنسبة 13% مقارنة بعام 2016.

وقال: من المتوقع أن يشهد العام 2018 تحسناً قوياً في اقتصاد الإمارات على خلفية الارتفاع في أسعار النفط والإصلاحات المالية والتحسن في الاقتصاد العالمي والزيادة في الاستثمارات الرأسمالية خاصة في إمارة دبي التي تستعد لاستضافة اكسبو 2020. نحن على ثقة أن المركز المالي القوي للبنك مصحوباً بمستويات سيولة وملاءة قوية تؤهله من الاستفادة والاستثمار في الفرص التي سيوفرها النمو في اقتصاد الدولة.

وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% على مساهميه.

