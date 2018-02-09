المركزي الصيني يطرح سيولة مؤقتة بنحو تريليوني يوان

قال بنك الصين المركزي اليوم الجمعة إنه أصدر سيولة مؤقتة بنحو تريليوني يوان، ما يعادل 316.28 مليار دولار لتغطية الطلب على النقد قبل عطلة طويلة بمناسبة السنة القمرية الجديدة.



وكان البنك المركزي أعلن في ديسمبر كانون الأول أنه سيسمح لبعض البنوك التجارية بالاحتفاظ لفترة مؤقتة باحتياطيات أقل للمساعدة في التأقلم مع الطلب القوي على السيولة قبيل الاحتفالات التي ستبدأ في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.