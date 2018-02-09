38 مليار درهم أرباح 15 بنكاً إماراتياً خلال 2017

ارتفعت الأرباح المجمعة لـ15 بنكا مدرجا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 38 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 8.6% تقريبا مقارنة مع 35 مليار درهم في نفس الفترة من العام 2016.

ويظهر تحليل للبيانات التي أفصحت عنها البنوك التي شملها الرصد تواصل نمو القطاع البنكي الوطني بنسب جيدة في العام الماضي ما يعكس القوة والملاءة المالية التي ما زال يتمتع بها بحسب المعايير الدولية ومن ضمنها بازل 3.

وكان لافتا للنظر النمو الكبير الذي حققته 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي والتي قفزت أرباحها إلى 16.56 مليار درهم في نهاية العام 2017 بزيادة نسبتها 18.2% مقارنة مع الأرباح التي حققتها في العام الذي سبق وبلغت قيمتها 14 مليار درهم تقريبا.

وبلغت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 21.43 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 2% بالمقارنة مع 21 مليار درهم هي قيمة الأرباح في العام 2016 لذات البنوك.

ومن إجمالي 15 بنكا التي شملها الرصد نجح 13 منها في تحقيق زيادة بنسب الربحية مع نهاية العام 2017 في حين استقرت ربحية بنك واحد وانخفضت بنسبة طفيفة ربحية آخر.

وكان بنك الإمارات الإسلامي الأكثر تحقيقا للربحية من حيث نسبة النمو المسجلة والتي بلغت 565% فقد ارتفعت أرباحه من 106 ملايين درهم إلى 702 مليون درهم في نهاية العام 2017.