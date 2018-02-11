الفائدة بين البنوك السعودية عند أعلى مستوى في 9 أشهر

بلغ متوسط معدلات الفائدة بين في السعودية أو ما يعرف بأسعار السايبر خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 1.87%.

وسجلت معدلات الفائدة ارتفاعا شهريا بنهاية ديسمبر 2017، بنحو 3.6 % مقارنة بشهر نوفمبر، وذلك بعد عدة أشهر من استقرار سعر الفائدة.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أسعار السايبر قد سجلت أعلى مستوى في نحو تسعة أشهر، وبالتحديد منذ شهر فبراير 2017، حيث بلغت أسعار الفائدة حينها 1.89%، بحسب صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وجاء ارتفاع معدلات السايبر خلال شهر ديسمبر الماضي جاء نتيجة النمو السلبي للودائع المصرفية خلال الأشهر الخمسة الماضية باستثناء ودائع شهر ديسمبر، التي سجلت نموا.

ومن أسباب ارتفاع معدلات السايبر، استمرار توسع المصارف المحلية في شراء السندات الحكومية، حيث رفعت المصارف رصيدها خلال فترة الأشهر الخمسة الماضية بنحو 25.9 مليار ريال لتبلغ مطلوبات المصارف من السندات الحكومية بنهاية ديسمبر 2017 نحو 254.41 مليار ريال، لتسجل نموا سنويا بنحو 43%، بزيادة بلغت نحو 76 مليار ريال مقارنة بديسمبر 2016.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة خلال شهر ديسمبر الماضي، إلا أن معدل الفائدة أتى أقل مما كان عليه خلال الفترة المماثلة من عام 2016، حيث بلغ حينها 2.04 % بفارق بلغ 30 نقطة أو ما يعادل تراجعا بنسبة 13.8 %.

وشهدت أسعار السايبر خلال عام 2016 أعلى مستوياتها منذ عام 2008، حيث راوحت أسعار الفائدة بين المصارف حينها ما بين 2.1 % وكذلك 2.3 %.

فيما ساعدت الإجراءات التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، في الربع الأخير من عام 2016 على تراجع متوسط أسعار الفائدة بين المصارف، وعلى تقليص الفارق بين أسعار الفائدة على الريال والدولار، وذلك لتعزيز السيولة في المصارف، وانخفاض التكلفة على القروض، ما يخفض من تكلفة الاستثمار، ويرفع جاذبية الاستثمار في الأسواق المالية.

وتمثلت الإجراءات في خفض المؤسسة سقف الاشتراك الأسبوعي للمصارف المحلية في أذونات المؤسسة من 9 مليارات ريال إلى 3 مليارات ريال.

وتعرف أذونات الخزانة بأنها أداة دين عامة قصير الأجل، وتطرحها الدولة للاقتراض من المصارف التجارية لمدة قصيرة تقل عن سنة بمعدل فائدة لكل مدة.

وعند حاجة المصارف إلى السيولة تقوم المصارف التجارية ببيع أداة الدين "أذونات الخزانة" لمؤسسة النقد "البنك المركزي السعودي"، تسمى هذه الحالة اتفاقية إعادة الشراء.

وخلال الربع الرابع من عام 2016، قامت مؤسسة النقد بتوفير اتفاقيات إعادة الشراء بأجل استحقاق لمدة 90 يوما، إضافة إلى آجال الاستحقاق المعمول بها لفترة ليلة واحدة وسبعة أيام و28 يوماً.