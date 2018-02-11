كيف ستؤثر تقنية Blockchain على البنوك المركزية؟

قال Paolo Tasca مؤسس مركز تكنولوجيا "البلوك تشين" في كلية لندن الجامعية، إن البنوك المركزية هي التي تمنح الثقة في مجتمعنا، وتقلل من عدم تماثل المعلومات بين الطرفين.

وشرح في مقابلة مع "العربية" أنه "في البداية، كانت البنوك المركزية مترددة بشأن "البلوك تشين"، لكنها بدأت خلال الأشهر القليلة الماضية بتغيير نظرتها حيال التقنية والتعمق فيها، واستخدامها من أجل تطوير أنظمة نقدية جديدة تعتمد على هذه التقنية".

وتابع: "بالتالي من الأرجح أن نشهد بعد بضع سنوات ما يدعى عملات مشفرة للبنوك المركزية أو central bank digital currencies والتي ستتنافس في الأسواق مع عملات مشفرة أخرى".