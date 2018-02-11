الراجحي: لا صحة لما يتردد عن تحويل مبالغ مالية بالخطأ

تصدر هاشتاغ #حساب_الراجحي_يحول_مبالغ_بالخطأ الترند على موقع "تويتر" في السعودية، وذلك مع انتشار تغريدات عديدة من أشخاص زعموا أن مبالغ بملايين الريالات دخلت إلى حساباتهم في مصرف الراجحي عن طريق خطأ.

وتعليقاً على هذه الأخبار، رد محمد اليامي، مدير الاتصال المؤسسي في مصرف الراجحي، واصفاً إياها بغير الصحيحة، وقال إن المصرف نفى هذه الادعاءات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مؤكداً أنه لم يتم أي تحويل مالي عن طريق الخطأ لأي عميل من عملاء المصرف في الأيام الأخيرة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية": "رصدنا بعض الأسماء المدعية عبر تويتر ولم نجد على حساباتهم المصرفية أي عمليات في الفترة الماضية".

وعزا سبب هذه الادعاءات إلى الرغبة ربما في لفت الانتباه والتسلية، مشيراً إلى أن معظم التغريدات ساخرة، كما أن أحد الحسابات المدعية التي تم رصدها هو حساب مزود لأحد الحسابات المشهورة والموثقة في السعودية.

وأضاف أن موظفي خدمة العملاء تواصلوا مع بعض المغردين الذين ردوا بأن غايتهم التسلية لا غير، لافتاً إلى أن كثيراً من الهاشتاغات المتداولة لا أساس له.