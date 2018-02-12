ارتفاع مخصصات بنك البلاد 20% إلى 1.5 مليار ريال بـ2017

حقق بنك البلاد نمواً في الأرباح الصافية بـ2% خلال الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي لتبلغ 226 مليون ريال.

وعزا البنكُ نموَ الأرباح الى زيادةِ صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية بالإضافة إلى ارتفاع دخل وأتعاب العمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية.

وأوضح بنك البلاد أنه واجه أيضا ارتفاعَ مصاريف العمليات بـ22% نتيجة ارتفاع مخصصات التمويل بالإضافة إلى مصاريف الرواتب.

وكشف عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد في مقابلة له مع "العربية" عن ارتفاع المخصصات بنسبة 20%، حيث بلغت 1.5 مليار ريال لعام 2017.

وأضاف "أن محفظة الاقراض ارتفعت بـ20% ومن الطبيعي عند نمو المحفظة أن يكون هناك زيادة في المخصصات لكن تسارعها قد يكون بشكل أقل. وأن نمو القروض يجب أن يتوائم مع نمو الودائع وتوظيف الأموال ومن ثم البحث عن فرص للتمويل".

وأشار إلى أن هناك 3 محاور بالنسبة لتمويل قطاع الأفراد. وأضاف "بنك البلاد من أوائل البنوك التي تعاونت مع قطاع الاسكان وصندوق التنمية العقاري فيما يتعلق بتمويل المساكن وأطلقنا عدة منتجات وتجاوزنا حصتنا السوقية. و قمنا بهيكلة استراتيجية البنك بخصوص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضمن رؤية 2030، بالإضافة لدور البنك في تمويل بعض المشاريع البنية التحتية وكذلك زيادة تمويل بعض القطاعات التي نعتقد أن يكون لها دور كبير في هيكلة الاقتصاد في المرحلة القادمة".

