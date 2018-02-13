نمو أرباح "التجاري الكويتي" الفصلية إلى 41 مليون دينار

كشف بنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للربع الرابع من العام الماضي، حيث قفزت أرباحه الفصلية بنسبة 78% لتصل إلى 41 مليون دينار.
أما على مدار العام الماضي فقد نمت الأرباح بنسبة 10% لتبلغ 55 مليون دينار.
وأرجع نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات الفوائد والاتعاب والعمولات وتراجع المخصصات وهو ما عوض انخفاض صافي أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية وتراجع توزيعات الأرباح وزيادة مصروفات الموظفين.
وأوصى البنك بتوزيع 18% نقدا و10% منحة.
ولَم يتبق سوى بنك كويتي واحد غير معلن، وهو بنك برقان، وبلغ نمو الأرباح السنوية للبنوك التسعة المعلنة نحو 11% بإجمالي 760 مليون دينار او نحو 2.5 مليار دولار.