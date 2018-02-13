نمو أرباح "التجاري الكويتي" الفصلية إلى 41 مليون دينار

كشف بنك التجاري الكويتي عن نتائجه المالية للربع الرابع من العام الماضي، حيث قفزت أرباحه الفصلية بنسبة 78% لتصل إلى 41 مليون دينار.

أما على مدار العام الماضي فقد نمت الأرباح بنسبة 10% لتبلغ 55 مليون دينار.

و‬أرجع نمو الأرباح إلى زيادة إيرادات الفوائد والاتعاب والعمولات وتراجع المخصصات وهو ما عوض انخفاض صافي أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية وتراجع توزيعات الأرباح وزيادة مصروفات الموظفين.

وأوصى البنك بتوزيع 18% نقدا و10% منحة.

ولَم يتبق سوى بنك كويتي واحد غير معلن، وهو بنك برقان، وبلغ نمو الأرباح السنوية للبنوك التسعة المعلنة نحو 11% بإجمالي 760 مليون دينار او نحو 2.5 مليار دولار.