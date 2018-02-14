البنك السعودي الفرنسي يعين عضوا منتدبا جديدا

أعلن #البنك_السعودي_الفرنسي تعيين المهندس ريان بن محمد فايز كعضو منتدب جديد للبنك، بدلا من العضو المنتدب الحالي عمار بن عبدالواحد الخضيري، والذي سينتهي تكليفه بنهاية يوم غد الخميس.

يذكر أن مجلس إدارة البنك #السعودي_الفرنسي كان قد أعلن في 14 نوفمبر الماضي إنهاء خدمات العضو المنتدب للبنك وتعيين عضو منتدب جديد، وذلك بعد التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات الرقابية الأخرى.

وسيستمر عمار الخضيري في دوره كعضو في مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي ويعود لاستلام رئاسة لجنة المراجعة من بدر بن عبدالله العيسى الذي قام بهذا الدور خلال الفترة الانتقالية.