صافي أرباح "الأهلى المصري" تقفز 15% لـ22.5 مليار جنيه

قفزت الأرباح الإجمالية التي حققها البنك الأهلي المصري بنسبة 15% خال العام الماضي لتسجل نحو 22.5 مليار جنيه قبل خصم نسب الضرائب، و 13.4 مليار جنيه كأرباح صافية بعد خصم الضرائب بنسبة نمو تتجاوز 8%، وذلك وفقاً لنتائج أعمال البنك التي اعتمدتها الجمعية العمومية اليوم الثلاثاء.

وحقق البنك نمواً بنسبة 45% في إجمالي محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 35.7 مليار جنيه في يونيو الماضي مقابل نحو 24.5 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، تتضمن 10 مليارات جنيه في إطار تفعيل مبادرة البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً لنحو 11 ألف عميل، وذلك بهدف تحقيق تغطية واسعة للسوق المصري في تمويل الحرف والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال فرق متخصصة في هذا القطاع.

وأشار البنك إلى زيادة محفظة إجمالي قروض الشركات الكبرى بنحو 156.7 مليار جنيه ليصل إجمالي المحفظة إلى 325.3 مليار جنيه في يونيو الماضي، كما حصل البنك على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية على مستوي افريقيا عن القروض المشتركة التي قام بإداراتها كوكيل ومسوق للتمويل خلال عام 2017 من مؤسسة بلومبيرغ العالمية.

وأطلق البنك خدمات ومنتجات جديدة وقام بتطوير الخدمات القائمة والتوسع في الصيرفة الإلكترونية للوصول لكافة شرائح المجتمع، حيث تم طرح شهادة "بلادي" بالدولار الأسترالي، بخلاف السابق إصداره بالدولار الأميركي واليورو تلبيه لرغبه المصريين العاملين بالخارج.

كما أطلق البنك منتج البطاقات المدفوعة مقدماً والتي يمكن من خلالها استقبال الحوالات الخارجية، بالإضافة إلى اطلاق خدمة "الأهلي نت" الجديدة للأفراد والشركات والتي تشمل خدمات الاستعلام على كافة أنواع الحسابات وإجراء المعاملات المالية عليها.

وللعام الخامس حصل البنك الأهلي المصري على جائزة أفضل بنك مصري في مجال الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2017 وفقا لتقييم مؤسسة "Asian Banker'' العالمية استناداً لحجم وتطور أعمال التجزئة المصرفية وعدد وحدات شبكة التوزيع ومدى انتشارها، وذلك بالإضافة إلى نمو الودائع بنحو 303 مليار جنيه لتصل إلى 861.7 مليار جنيه.

كما ارتفع عدد ماكينات الصراف الآلي إلى نحو 3507 ماكينة في يونيو 2017 بزيادة 774 ماكينة عن العام السابق، وذلك ضمن خطة استراتيجية لتوفير بدائل متعددة للعمليات المصرفية المختلفة، وتم افتتاح 28 فرع جديد بالإضافة إلى تحديث وتطوير 40 فرع ليصل إجمالي شبكة الفروع إلى 413 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لكافة شرائح عملاء البنك المختلفة.

وفيما يتعلق بالديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لعدد 291 عميل بلغت مديونياتهم نحو 6.6 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين، وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطى أزمتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 2.1% مقارنةً بنحو 2.3% في العام السابق.

ونجح البنك خلال العام الماضي في إبرام العديد من اتفاقيات التمويل مع عدة مؤسسات تمويل خارجية كسرت حاجز المليار دولار لإعادة إقراضها لتمويل المشروعات المحلية المتنوعة.

