تراجع أرباح بنك برقان الفصلية 44% إلى 11 مليون دينار

انخفضت أرباح بنك برقان، التابع لمجموعة مشاريع الكويت القابضة، كيبكو، بنسبة 44% في الربع الأخير من العام الماضي لتبلغ نحو 11 مليون دينار.



وانخفضت أرباح البنك السنوية بنسبة 4% لتبلغ 65 مليون دينار. وأرجع البنك هذا التراجع في الأرباح الى زيادة في مخصصات الاستثمارات.

وسجلت الايرادات التشغيلية للمجموعة نموا بنسبة %2 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 239.4 مليون دينار (789.8 مليون دولار)، وتحسنت الكفاءة التشغيلية مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %4 لتصل إلى 109.2 ملايين دينار (360.2 مليون دولار).

ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة %8 لتصل الى 2130 مليون دينار (429.5 مليون دولار). وأيضا سجلت جودة الاصول تحسنا ملحوظا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى %2.7 مع تغطية بنسبة %155 وانخفاض تكلفة الائتمان الى %0.9.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة %4.3 على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليارات دينار كويتي (14.6 مليار دولار)، بينما نمت ودائع العملاء بنسبة %11 لتصل إلى 4.2 مليارات دينار كويتي (13.8 مليار دولار ).

وقال ماجد عيسى العجيل، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان: "بالرغم من استمرارية الظروف الصعبة المحيطة بالبيئة التشغيلية عالميا واقليميا ومحليا، أحرز الفريق التنفيذي تقدما كبيرا في المبادرات الرئيسية الهادفة للاستخدام الأمثل لرأس المال واحتساب وادارة المخاطر وكفاءة التشغيل، فتمكن البنك من تحقيق نمو في القروض والسلفيات في 2017 على أساس سنوي بنسبة %4.3، بالإضافة الى تخفيض نسبة الأصول المرجحة بالمخاطر (بعد استبعاد التأثير من احتساب الضمانات العقارية). وأيضا تم تحقيق تحسن مستمر في جودة الأصول، حيث انخفضت وبشكل ملحوظ نسبة القروض المتعثرة لتصل الى %2.7 للمجموعة ككل وإلى %1.8 لبنك برقان الكويت (العمليات المحلية) . وبلغت نسبة كفاية رأس المال %16.2 كما في 31 ديسمبر 2017. وأيضا عمد البنك خلال 2017 إلى الاستثمار الجاد في تقوية قدراته لادارة المخاطر والالتزام والتحكم".

وأضاف: "إن قوة قدراتنا التشغيلية تسفر عن أداء قوي ومستمر انعكس في عام 2017 من خلال جودة الأرباح وتقليل الاعتماد بشكل ملحوظ على الايرادات غير المكررة".

وأكد العجيل أن "جميع بنوكنا التابعة تحقق الربحية وتستمر بالنمو وتحظى بمعدلات رأس مالية قوية، فالعمليات الدولية تساهم الآن بنسبة %45 من الدخل التشغيلي للمجموعة، وتدل جميع المؤشرات المالية الرئيسية للمجموعة على استمراريتنا بالمضي قدما في الاتجاه الصحيح".



وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيعات نقدية بنسبة 7% وأسهم منحة بنسبة 5%.