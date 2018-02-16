اقتصاد تونس يسجل نمواً بـ1.9% في 2017

أظهرت أرقام رسمية أن اقتصاد تونس نما 1.9% في 2017 مقابل نمو بلغ 1% في 2016.

وقال المعهد الوطني للإحصاء، إن النمو قادته زيادة بلغت 2.5% في القطاع الزراعي.

ويهدف البلد العربي الواقع في شمال إفريقيا إلى زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام. ويتوقع أن عجز الميزانية سيهبط إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 6% في 2017.

وقال رئيس الوزراء التونسي، يوسف الشاهد، الشهر الماضي، إن 2018 سيكون آخر عام من المصاعب.

إلى ذلك، وافق البرلمان التونسي، أمس الخميس، على تعيين مروان العباسي، المسؤول السابق بالبنك الدولي، محافظا جديدا للبنك المركزي.

وجاءت موافقة البرلمان بعد يوم من إعلان المحافظ السابق الشاذلي العياري استقالته من المنصب.