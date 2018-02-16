قراصنة يسرقون 6 ملايين دولار من "سويفت" الروسي

قال البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، إن قراصنة غير معروفين سرقوا 339.5 مليون روبل، ما يعادل 6 ملايين دولار في هجوم على نظام رسائل الدفع الدولية سويفت في روسيا العام الماضي.

وقال البنك إنه تلقى معلومات بشأن "هجوم واحد ناجح على مكان عمل أحد مشغلي نظام سويفت".

وأضاف أن "حجم العمليات غير المصرح به نتيجة لهذا الهجوم بلغ 339.5 مليون روبل"، لكنه امتنع عن الإفصاح عن مزيد من التفاصيل في هذا الشأن.

وقالت متحدثة باسم سويفت، التي يستخدم نظامها للتراسل في تحويل تريليونات الدولارات يوميا، إن الشركة لا تعلق على كيانات بعينها.