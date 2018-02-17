المركزي التونسي يتعهد بإجراءات سريعة لإنعاش الاقتصاد

تعهد مروان العباسي، المسؤول السابق بالبنك الدولي، ومحافظ البنك المركزي التونسي الجديد، بإجراءات استثنائية لمواجهة مؤشرات اقتصادية وصفها بأنها "مخيفة".

ويتسلم العباسي المنصب في وقت تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية، بما في ذلك ارتفاع العجز التجاري والتضخم وانخفاض قيمة الدينار التونسي، إضافة إلى ارتفاع مستمر في معدلات البطالة،‬‬ وصوت 134 بالموافقة على تعيين العباسي في المنصب من مجموع 157 نائباً حضروا جلسة البرلمان.

وقال العباسي في كلمة سبقت التصويت، "الحقيقة أن المؤشرات الاقتصادية مخيفة.. لكني لا أؤمن أن هناك أزمة لا تحل.. وفي الفترة الحالية نعيش ظرفاً خارقا للعادة، ويتعين مواجهته بإجراءات خارقة للعادة، ويجب أن نقطع مع الحلول التقليدية، ونتجه لحلول استثنائية".

وجاء تحرك رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإبدال المحافظ السابق الشاذلي العياري مع هبوط احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية إلى مستويات تغطي الواردات لنحو 84 يوما فقط، وهو أدنى مستوى لها في 15 عاما. والعباسي حائز درجة الدكتوراة من جامعة السوربون في باريس.

وقال محافظ البنك المركزي الجديد، إن أولوياته ستكون مواجهة معدلات التضخم ووقف هبوط حاد في العملة المحلية.

وأضاف قائلاً، "الأولويات ستكون مواجهة نسب التضخم المقلقة التي قد تصل إلى 10% إذا لم نتحرك، وكذلك تنامي العجز التجاري والعجز في الحساب الجاري، إضافة إلى محاربة السوق الموازية لتقوية الدينار التونسي".