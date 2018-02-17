مجموعة إتش إن إيه الصينية تخفض حصتها في دويتشه بنك

باعت مجموعة اتش إن إيه الصينية جزءا من حصتها في دويتشه بنك من 10% إلى 8.8% بقيمة تبلغ حوالي 300 مليون يورو، ما يعادل 375 مليون دولار مع قيامها بتصفية استثمارات للتغلب على نقص في السيولة.



ويأتي تقليص إتش إن إيه لحصتها في أكبر بنك في ألمانيا، وهي أحد أبرز استثماراتها في الخارج، بينما تواجه المجموعة التي تتنوع أنشطتها من الطيران إلى الخدمات المالية، تدقيقا مكثفا من جانب هيئات تنظيمية في أعقاب موجة استحواذات على مدى العامين الماضيين، وفقا لوكالة "رويترز".



وقال مصدر إن المجموعة الصينية أبلغت دائنين الشهر الماضي أنها تواجه نقصا محتملا في السيولة النقدية لا يقل عن 15 مليار يوان، ما يعادل 2.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام. وامتنعت إتش إن إيه عن التعقيب.