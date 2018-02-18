المالية المصرية: طرح سندات دولية بـ3-4 مليارات دولار

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن بلاده تعتزم التوجه للأسواق المحلية فيما يتعلق بإصدارات السندات بعد قيام البنك المركزي المصري بخفض نسبة الفائدة 1%.

وقرر #البنك_المركزي_المصري، مساء الخميس الماضي، تخفيض #سعر_الفائدة بمقدار 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك، ليصبح 17.75% و18.75% و18.25% على الترتيب، مع تقليص سعر الائتمان والخصم بنسبة 1% ليسجل نحو 18.25%.

وأضاف كوجك "مع انخفاض أسعار الفائدة نستهدف إصدار سندات محلية مقابل الأذون المحلية، وهذا مهم لأجل وعمر الدين، كما أنه يقلل من مخاطر الإصدارات قصيرة الأجل".

وحول توقيت إصدار السندات الدولية قال كوجك "كنا في تشاور مستمر مع بنوك الاستثمار ومستشاري الطرح، وكنا ننتظر الوقت المناسب، والسوق الأميركية يوم الثلاثاء الماضي كانت جيدة، وهذا كان عنصرا مهما، وكان ذلك قبل إعلان أرقام التضخم في أميركا يوم الأربعاء".

ولفت إلى التواصل الدائم مع المستثمرين بشكل مستمر، وتقريبا كل شهر، وقد لمسنا رغبة في قبول إصدار جديد من السندات بعد الطلب القوي من المستثمرين وأخذ رأي مستشاري الطرح.

وقال "تمكنا من خفض تكلفة سنداتنا بنحو 1% أو 90 نقطة أساس، ونخطط لإصدار 4 مليارات دولار أخرى في السنة المالية القادمة، ولم نعين بنوكا لإصدارنا باليورو، ولدينا تصور واضح من البنوك لإصدار سند باليورو، ولم يتم تعيين رسمي لمستشاري هذا الطرح".

وبحسب كوجك فإن القاهرة تعتزم التوجه في المستقبل للسوق الآسيوية، وقال "خلال الفترة القادمة سنتواصل مع مستثمري آسيا ونرى إمكانية إصدار لآسيا".