نمو أرباح البنوك الكويتية الفصلية 15% لـ230 مليون دينار

أنهت البنوك الكويتية العشرة إعلان نتائجها المالية للعام الماضي، حيث حققت في الربع الرابع أرباحا بلغت 230 مليون دينار، ما يقارب 770 مليون دولار بنمو 15%.

وعلى مدار العام الماضي، تكون البنوك قد حققت نمواً في الأرباح السنوية بنسبة %9.5 لتصل إلى 827 مليون دينار في 2017 أو ما يقارب 2.7 مليار دولار.

لكن هذه الأرباح مازالت بعيدة عن تلك المحققة في العام 2017 عند مليار دينار.

أمّا توصيات مجالس إدارات البنوك بالتوزيعات النقدية عن السنة الماضية، فقد بلغت اجماليها نحو 400 مليون دينار، أي أعلى بنسبة 12%، ونحو نصف الأرباح السنوية. وبلغت قيمة توزيعات المنحة نحو 140 مليون دينار، شكلت زيادة في رأسمال هذه البنوك.



50 شركة أعلنت نتائجها

وحتى نهاية الاسبوع الماضي، أفصحت نحو 50 شركة فقط عن نتائجها المالية للربع الرابع من العام الماضي من أصل 156 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية، رغم مرور أكثر من نصف المهلة المتاحة للإفصاح، حيث مر شهر ونصف الشهر على المهلة، ويتبقى مثلها.

لكن نتائج الشركات المعلنة حققت أرباحا سنوية بلغت 1.4 مليار دينار بنمو 12%، حسب بيانات شركة بيان للاستثمار.