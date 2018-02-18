"الراجحي" يوصي بتوزيع أرباح نقدية بـ25% عن النصف الثاني

أوصى مجلس إدارة مصرف الراجحي بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن النصف الثاني من عام 2017 بنسبة 25% من القيمة الاسمية للسهم، بما يعادا 2.5 ريال للسهم الواحد.

وذكر المصرف في بيان له على موقع " #تداول "، أن إجمالي المبلغ الموزع 4,063 مليون ريال، علماً أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,625 مليون سهم.

وقفزت أرباح مصرف الراجحي خلال الربع الرابع من العام 2017 بنحو 20% مقارنة بالربع المقابل من العام 2016، لتبلغ الأرباح مليارين و450 مليون ريال، متفوقة على متوسط توقعات المحللين البالغ مليارين و270 مليون ريال.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بـ10%، وارتفاع رسوم الخدمات فضلا عن انخفاض إجمالي مصاريف العمليات وتراجع مخصصات خسائر الائتمان ومصروفات الرواتب.

أما خلال العام 2017 ككل، فبلغت الأرباح السنوية تسعة مليارات ريال، بزيادة 12% عن الأرباح السنوية للعام 2016.