"غولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع معدل الدين الأميركي فوق 77%

قال بنك Goldman Sachs إن التوسع التاريخي في الاقتراض الأميركي خلال فترة النمو الاقتصادي، إلى جانب ارتفاع العائد على السندات، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة خدمة الدين.

وأضاف Goldman Sachs أن متوسط ​​مدة استحقاق #الديون_الأميركية ست سنوات تقريباً، وبالتالي حتى مع ارتفاع العوائد على #السندات لن ترتفع الفائدة التي تدفعها وزارة المالية للاقتراض فوق معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالسرعة ذاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فوق مستواه الحالي البالغ 77%.

وإذا تم تمديد السياسات المالية الحالية، يتوقع المحللون لدى Goldman Sachs ارتفاع صافي مصروفات #الفائدة_الأميركية نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، لتتجاوز المستويات التي شهدتها في الثمانينات وأوائل التسعينيات بحلول عام 2027، على أن يتخطى أيضاً الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%.