ارتفاع أرباح ساب الفصلية بـ16% إلى 706 مليون ريال

ارتفعت أرباح بنك ساب للربع الرابع من العام الماضي بنحو 16% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الأسبق لتبلغ 706 ملايين ريال.

وجاءت النتائج دون توقعات المحللين والبالغة مليار ريال.

كما ارتفعت أرباح "ساب" السنوية بنحو 2% عام 2017 لتبلغ نحو 4 مليارات ريال.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بـ4,4% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وتراجع المخصصات بالإضافة إلى الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة %2.2 ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان ومخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية الأخرى.