محافظ بنك إنجلترا: بتكوين فشلت بشكل كامل كعملة

قال محافظ بنك إنجلترا مارك كارني إن بتكوين فشلت كعملة وفقا للمؤشرات المعيارية وإنها ليست مخزنا للقيمة أو وسيلة مفيدة لشراء الأشياء.

ومتحدثا أمام طلاب في جامعة ريجنت بلندن قال كارني "إنها فشلت بشكل كامل تقريبا حتى الآن في الجوانب التقليدية للأموال. إنها ليست مخزنا للقيمة لأنها شديدة التقلب. لا أحد يستخدمها كوسيلة للتبادل".

لكن كارني قال في اجابة على سؤال إن التكنولوجيا التي تستند إليها العملة الرقمية الأشهر في العالم ربما تكون مفيدة كوسيلة للتحقق من الصفقات المالية بطريقة غير مركزية.

وقال محافظ البنك المركزي البريطاني أيضا إن تحركات الجنيه الاسترليني تقودها إلى حد كبير التكهنات المالية بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن مسؤولين بريطانيين وأوروبيين يعملون جاهدين للوصول إلى اتفاق بشأن المرحلة الانتقالية قبل نهاية مارس.