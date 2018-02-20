نمو أرباح "البنك السعودي للاستثمار" 17% بالربع الرابع

ارتفعت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 16.4% إلى 351.9 مليون ريال في الربع الرابع، مقارنة بـ302.2 مليون ريال في الربع الرابع من العام السابق.

أمّا على صعيد الأرباح السنوية، ارتفعت أرباح "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 33.9% في العام 2017 إلى 1.4 مليار ريال مقارنة بـ1.05 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع البنك ارتفاع صافي الأرباح الفصلية إلى ارتفاع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 18.9% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، قابله بشكل رئيسي انخفاض في دخل أتعاب خدمات بنكية، أرباح تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استثمارات.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 13.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصص انخفاض قيمة استثمارات وإيجار ومصاريف مباني، قابله انخفاض في مصاريف رواتب وما في حكمها ومخصص خسائر الائتمان.

بينما أرجع البنك نمو الأرباح السنوية إلى ارتفع صافي الدخل نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 10.6% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، قابله انخفاض في أرباح تحويل عملات أجنبية ومكاسب استثمارات.

من جانب آخر انخفضت مصاريف العمليات بنسبة 8.2% وذلك نتيجة انخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان ومخصص انخفاض قيمة استثمارات ورواتب وما في حكمها، قابله ارتفاع في إيجار ومصاريف مباني.