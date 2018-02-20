نمو أرباح HSBC بـ11% لـ21 مليار دولار في 2017

تضاعفت أرباح بنك HSBC قبل احتساب الضرائب إلى 17.2 مليار دولار خلال العام الماضي بعد جهود لتخفيض التكاليف وتحسين الأعمال.

أمّا أرباح البنك قبل احتساب الضرائب ولكن المعدلة لتقلبات العملات الأجنبية والبنود غير المتكررة، فقد نمت بـ11% إلى 21 مليار دولار وهو ما جاء افضل من التوقعات بقليل بحسب استطلاع رويترز.

إلا أن أرباح المعدلة الربع الأخير من العام الماضي لكن قبل احتساب الضرائب جاءت أقل من التوقعات وبلغت 3.6 مليار دولار.

وأوضح HSBC أنه تكبد زيادة في قيمة القروض المشكوك بتحصيلها بـ188 مليون دولار خلال الفصل الأخير تعود إلى شركتين مقترضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرباح الأخيرة التي تعلن تحت إدارة الرئيس التنفيذي GULLIVER STUART قبل انتقال المنصب إلى FLINT JOHN .