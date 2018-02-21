التجاري القطري يوافق مبدئياً على بيع 40% بالعربي المتحد

أبلغت مصادر رويترز أن البنك التجاري القطري، ثالث أكبر بنك قطري من حيث قيمة الأصول، وافق من حيث المبدأ على بيع حصته البالغة 40% في البنك العربي المتحد المدرج في أبوظبي إلى تبارك للاستثمار.



وقالت المصادر إن عملية البيع ستكتمل قريبا بإعلان رسمي سيخرج الشهر المقبل.



وامتنعت المصادر عن الكشف عن قيمة الصفقة لكن وفقا للقيمة السوقية الحالية للبنك فإن حصة التجاري القطري البالغة 40% تقدر بنحو 1.3 مليار درهم، أي ما يعادل 354 مليون دولار.



وأطلق التجاري القطري وتبارك مهلة 90 يوما للتفاوض الحصري على شروط الصفقة في سبتمبر. وفي أواخر ديسمبر جرى تمديد المهلة 30 يوما.



وذكر مصدر ثان أنه تم الاتفاق على الشروط التجارية ويجري استكمال الوثائق مضيفا أن من المنتظر الانتهاء من الصفقة في مايو أو يونيو.



وقال متحدث باسم تبارك إن الصفقة "ليست نهائية بعد" لكنه لم يذكر تفاصيل.



ولتبارك حصة بشركة دريك آند سكل في دبي وتستثمر في قطاعات مثل التعليم والصناعة والرعاية الصحية.