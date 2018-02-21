بنك الجزيرة يعتزم زيادة رأسماله بـ 3 مليارات ريال

وافقت هيئة السوق المالية على طلب بنك الجزيرة زيادة رأسماله بحوالي 60% عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 3 مليارات ريال، ليبلغ رأسمال البنك بعد إتمام عملية الزيادة 8.2 مليار ريال.

وسيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل البنك بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخ انعقادها في وقت لاحق.

وبحسب بيان للبنك على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل البنك بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

وبعد دراسة الطلب من الهيئة في ضوء المتطلبات النظامية والمعايير الكمية والنوعية المطبقة على جميع الشركات التي تتقدم بطلب زيادة رأسمالها، أصدرت هيئة السوق المالية قرارها المتضمن الموافقة على طلب بنك الجزيرة المبين أعلاه، وسوف تنشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية وتتاح للجمهور في وقت لاحق.