قرض مشترك يجمع البنك الوطني وبيتك لإنجاز مطار الكويت

تترقب الأوساط الاقتصادية في الكويت اليوم الأربعاء أن يعلن بنكا الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي "بيتك" عن توقيع اتفاقية قرض مشترك لإنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد في مطار الكويت الدولي.

وكشفت مصادر خاصة لـ"العربية" أن قيمة القرض ستقارب نحو 800 مليون دولار أو نحو 250 مليون دينار.

وكان تحالف مجموعة ليماك للإنشاءات التركية وشركة الخرافي ناشيونال فاز في منتصف العام 2016 بمناقصة لإنشاء المبنى في مطار الكويت الدولي بقيمة 1.3 مليار دينار أو نحو 4.2 مليار دولار. ويستوعب المطار 25 مليون مسافر سنويا من خلال 51 بوابة.