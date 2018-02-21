لويدز بنك يحقق أعلى أرباح قبل الضرائب منذ 2006

أظهرت نتائج أعمال مجموعة لويدز المصرفية، يوم الأربعاء، تحقيقها أعلى أرباح قبل الضرائب منذ 2006، وأعلنت المجموعة إعادة شراء أسهم بما يصل إلى مليار جنيه استرليني واستثمارا استراتيجيا بقيمة ثلاثة مليارات جنيه استرليني على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وارتفع الربح بنسبة 24 بالمئة إلى 5.3 مليار جنيه استرليني (7.4 مليار دولار) مقابل 4.2 مليار جنيه استرليني في العام السابق، لكنه جاء دون 5.73 مليار جنيه استرليني توقعها محللون في استطلاع قدمه البنك.

وقال أنتونيو هورتا أوسوريو الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن 2017 كان "عاما فارقا" بالنسبة للمجموعة التي عادت إلى الملكية الخاصة الكاملة لأول مرة منذ 2008 عندما خضعت لإنقاذ مالي بحوالي 20.5 مليار جنيه من أموال دافعي الضرائب.

ومن المقرر إنفاق معظم الاستثمار الاستراتيجي الذي يخطط له البنك والبالغة قيمته ثلاثة مليارات استرليني على الموظفين، وضمان جاهزية أكبر بنك للرهون العقارية في بريطانيا لمواكبة العصر الرقمي.