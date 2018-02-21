نمو أرباح الأهلي المتحد الفصلية 17% لـ150 مليون دولار

أظهرت النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد ارتفاعاً في أرباح الربع الرابع من عام 2017، بنسبة 17%، مقارنة بذات الربع من عام 2016.

ووفقاً للنتائج، بلغت أرباح الربع الرابع من العام الماضي نحو 150 مليون دولار، مقابل 128.5 مليون دولار بنفس الربع من عام 2016.

وعن الأرباح السنوية لعام 2017، بلغت نحو 618.7 مليون دولار، مقابل نحو 570.6 مليون دولار في عام 2016، بنمو 8.4%.

وارتفع الدخل التشغيلي بالعام الماضي بنسبة 4.4%، ليبلغ 1.03 مليون دولار، مقابل 986.6 مليون دولار في العام 2016.

وحقق البنك أرباحًا خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 468.7 مليون دولار، مقابل أرباح قدرها 442.1 مليون دولار للفترة المقارنة من عام 2016 بنمو نسبته 6%.