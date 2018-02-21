"البترو" أول عملة رقمية مدعومة من قبل دولة..هل تنجح؟

أطلقت #فنزويلا رسمياً عملتها المدعومة بالنفط #البترو أمس الثلاثاء، لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها.

وعرضت حكومة #كراكاس اليسارية 38,4 مليون وحدة من أول عملة افتراضية تدعمها دولة في العالم في عملية بيع خاصة.

وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن فنزويلا تلقت "نوايا شراء" بقيمة 735 مليون دولار، في الساعات العشرين الأولى لإطلاق عملتها الافترضية "البترو".

وقال مادورو في مؤتمر صحافي: "حصلنا على نوايا شراء لمبلغ 735 مليون دولار. إنه بين أيدينا بعملة البترو. البداية جيدة".

وجاء تعليق الرئيس الفنزويلي على إطلاق عملية البيع المسبقة الخاصة لـ38,4 مليون بترو من أصل إصدار تبلغ قيمته الكاملة 100 مليون بترو. ويفترض أن تستمر العملية حتى 19 مارس.

وفي 20 مارس سيجري العرض العام لبيع 44 مليون أخرى، فيما ستحتفظ الدولة الفنزويلية بالباقي أي 17,6 مليون بترو.

وكانت فنزويلا قد قررت إطلاق عملتها الافتراضية، بسبب مشاكل نقص السيولة التي تفاقمت مع فرض عقوبات مالية عليها من قبل الولايات المتحدة المعادية لسياسة مادورو الاشتراكية.

وقال مادورو إن "البترو يعزز استقلالنا وسيادتنا الاقتصادية وسيسمح لنا بمكافحة طمع القوى الأجنبية التي تحاول خنق العائلات الفنزويلية للاستيلاء على نفطنا".

وتمنع واشنطن مواطنيها وشركاتها من شراء سندات الدين لفنزويلا ومجموعتها النفطية الحكومية.

ونجمت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تشهدها فنزويلا إلى حد كبير عن انهيار أسعار النفط، الذي يؤمن لها 96% من وارداتها.

وكان "السعر المرجعي لبيع البترو" حدد بـ60 دولاراً لكنه قابل للتبدلات.