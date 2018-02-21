326.5 مليون ريال أرباح البنك الأول في الربع الرابع

حقق #البنك_الأول السعودي أرباحا صافية في الربع الرابع من 2017، بلغت قيمتها 326.5 مليون ريال، مقابل خسائر 249.3 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، ومقابل 363 مليون ريال، في الربع السابق عليه بتراجع 10.06%.

وذكر البنك أن تحقيق صافي الربح لانخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 48.4% ويرجع ذلك بشكل رئيسي لانخفاض كل من مخصص خسائر الائتمان، والمصاريف العمومية والإدارية، الإيجارات ومصاريف المباني بالإضافة إلى رواتب ومصاريف الموظفين. قابله جزئياً ارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 1.7%، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، قابله جزئياً انخفاض في الأرباح الناتجة من بيع الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة، دخل الأتعاب والعمولات، دخل المتاجرة بالإضافة إلى أرباح تحویل عملات أجنبية.

وخلال الربع الرابع بلغ إجمالي ربح العمليات 924.9 مليون ريال، مقابل 909.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام السابق بنمو 1.67%.

وبلغ صافي أرباح البنك الأول في 2017، نحو 1.335 مليار ريال، مقابل 1.06 مليار ريال، في 2016، بنمو 25.4%.