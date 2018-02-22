أرباح "باركليز" تنمو 10% والبنك يعيد التوزيعات النقدية

أعلن بنك #باركليز اليوم الخميس، أنه حقق زيادة بــ10% في أرباحه للعام 2017، وتعهد باستعادة كامل توزيعات الأرباح النقدية بدفع 6.5 بنس للسهم في 2018.

وحقق "باركليز" أرباحا قبل خصم الضريبة بلغت 3.5 مليار جنيه استرليني (4.86 مليار دولار)، ارتفاعاً من 3.2 مليار في العام السابق، لكن هذه النتيجة تقل عن 4.7 مليار استرليني في توقعات محللين جمعها البنك نفسه.

ولم يجر تحديث بعض هذه التوقعات للأخذ في الاعتبار شطب ضريبي قيمته 901 مليون استرليني في الولايات المتحدة.

وتوقع "باركليز" في ديسمبر أن يتأثر بالتغييرات الناتجة عن إصلاح النظام الضريبي في الولايات المتحدة، الذي وقعه الرئيس دونالد ترمب ليصبح قانوناً سارياً.

وقال البنك إنه ليس لديه معلومات جديدة بشأن نتيجة تحقيق تجريه الجهة المنظمة للقطاع المصرفي في بريطانيا، بشأن محاولات الرئيس التنفيذي للبنك جيس ستالي الكشف عن أحد المبلغين عن مخالفات في العام الماضي.