فرنسا تضخ 3 مليارات دولار في صندوق يقرض الدول الفقيرة

ساهمت #فرنسا بقرض بقيمة 2,9 مليارات دولار في صندوق ائتماني تابع لـ #صندوق_النقد_الدولي ، يعمل من أجل تقليص الفقر، بحسب ما أعلنه صندوق النقد في بيان أمس الأربعاء.

وتابع الصندوق أن القرض وهو السادس لباريس، يجعل منها أحد أهم المساهمين في هذا الصندوق، الذي يعمل على تعزيز النمو ويقدم قروضاً بأسعار مخفضة إلى الدول الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن غالبية الدول المستفيدة من هذا الصندوق هي دول أفريقية.

وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي #كريستين_لاغارد قد أطلقت حملة من أجل إعادة تمويل #صندوق_تقليص_الفقر في نوفمبر 2015، على أمل جمع أكثر من 15 مليار دولار، وقد تم تجاوز هذا الهدف بشكل طفيف.