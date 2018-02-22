"دبي الإسلامي" يقر زيادة رأسماله 33% عبر طرح أسهم جديدة

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على زيادة رأسماله بنسبة 33% كحد أقصى.

وسيصبح رأسمال البنك بعد إتمام الزيادة 6.5 مليار درهم.

وستتم عملية رفع رأس المال عبر طرح أسهم جديدة على المساهمين بقيمة اسمية تبلغ درهما واحدا للسهم مع علاوة إصدار بخصم عن سعر السهم الحالي في السوق.

وسيكون لكل مساهم حق أولوية بمعدل سهم واحد جديد لكل 3 أسهم مملوكة.

وسيتم طرح أسهم الزيادة دفعة واحده بعد أن يتم تحديد موعد وتفاصيل العملية من قبل مجلس الإدارة.

كما تم تفويض مجلس الإدارة لإصدار أي صكوك غير قابلة للتحويل في حدود 5 مليارات دولار .

كما وافق مساهمو بنك دبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% .