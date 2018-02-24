ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف العراق مع نظرة مستقرة

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني إنها أكدت تصنيف العراق عند "‭‭B-/B‬‬" مع نظرة مستقرة.

وأشارت الوكالة إلى أن النظرة المستقرة تعكس التوقعات بأن يكون العجز المالي متواضعا خلال السنوات القليلة القادمة.

أضافت أنها تتوقع تعرض آفاق نمو اقتصاد العراق إلى ضغوط جراء التوترات السياسية في الداخل وحصص الإنتاج المفروضة بموجب اتفاق أوبك والقيود على الإنفاق الحكومي.

وقالت الوكالة إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق 1.9 بالمئة في عام 2018 تماشيا مع تخفيضات الإنتاج في 2017-2018 قبل أن يرتفع 2.5 بالمئة في 2019 مع تعافي إنتاج النفط.