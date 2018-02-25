البنوك السعودية: لا صحة لمنع استخدام النقد بالمحطات

نفى الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية حول إلغاء تداول النقد في محطات الوقود، وإلزام المحطات باستخدام أجهزة نقاط الدفع.

وقال حافظ نّ الأمر عارٍ من الصحة، موضحاً أنّ #البنوك_السعودية وفرت ما يزيد عن 1500 جهاز نقطة بيع لمختلف المحطات المنتشرة بالمملكة، تتيح لعملاء "مدى" سداد قيمة مشترياتهم، وذلك في إطار توصيات مؤسسة النقد بشأن تقليل التعاملات النقدية والانتقال إلى القنوات الإلكترونية، مشدداً أن ذلك لا يعني منع استخدام النقد، بحسب صحيفة "الرياض".

وأوضح أنّه يجري العمل على مشروع للدفع في #محطات_الوقود عن طريق الأجهزة الذكية، سينطلق خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك برقمنة بطاقة "مدى" في الجوال، حيث يتم نقل معلوماتها إلى الهواتف الذكية، ومن ثم استخدام الهواتف في الدفع على غرار ما يعرف بـ"مدى أثير" بالآلية والشروط نفسها، مؤكّداً أنّ أن خدمات "مدى" الجديدة ستحد من حجم الضغط على الشبكة السعودية وأجهزة الصرف الآلي، وشدد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.