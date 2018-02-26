أبوظبي الأول يتوقع بدء أعماله بالسعودية العام الجاري

قال مسؤول تنفيذي كبير الأحد إن بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، يتوقع دخول السوق المصرفية السعودية في 2018.

وقال كريم قروي رئيس الشركات التابعة والاستراتيجية للمجموعة متحدثا للصحفيين: إن البنك تقدم بطلب للحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة المصرفية التجارية في المملكة، بحسب رويترز.

وقد حصل بنك أبوظبي الأول في الآونة الأخيرة على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية السعودية لمزاولة أنشطة الترتيب والمشورة في قطاع الأوراق المالية.

وتأتي الخطوة مع تعزيز بنوك أخرى من خارج المملكة حضورها في السعودية خلال الأشهر الأخيرة مثل جولدمان ساكس وسيتي جروب.

إلى ذلك، وافقت الجمعية العمومية بنك أبوظبي الأول خلال اجتماعها أمس على توزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال ما يعادل 70 فلساً للسهم الواحد.

ويعتبر مالكو أسهم البنك المسجلون في 7 مارس المقبل أي المشترون في الخامس من الشهر ذاته هم المستحقون للأرباح النقدية.

وصادقت الجمعية أيضاً على قرار تفويض مجلس الإدارة بإصدار سندات قرض من أي نوع أو صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل إلى أسهم

وبموجب البرامج القائمة حالياً بما لا يتجاوز 7.5 مليار دولار أو تحديث أية برامج تمويل حالية أو إنشاء أية برامج تمويل أخرى. كما قامت عمومية البنك بالموافقة على بيانات البنك المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.