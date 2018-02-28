تراجع موجودات "ساما" في يناير لـ1.97 تريليون ريال

تراجعت إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خلال شهر يناير الماضي إلى 1978 مليار ريال، مقابل 1981 مليار ريال في شهر ديسمبر بنسبة تراجع بلغت طفيفة بلغت 0.15%.

وكشفت النشرة الشهرية لـ"ساما" اطلعت عليها "العربية.نت"، تراجع الموجودات إلى 1825 مليار ريال، في يناير مقابل 1825 مليار ريال، في ديسمبر.

أما مطلوبات #المصارف من #القطاع_الخاص فقد بلغت بنهاية شهر يناير الماضي 1397 مليار ريال، مقابل 1393 مليار ريال، في ديسمبر، ما يعني تحسن إقراض المصارف للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات ريال خلال يناير.

وارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 262.24 مليار ريال، مقابل 254.4 مليار ريال.