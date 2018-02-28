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تراجع موجودات "ساما" في يناير لـ1.97 تريليون ريال

المصدر: دبي - العربية.نت
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تراجعت إجمالي موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، خلال شهر يناير الماضي إلى 1978 مليار ريال، مقابل 1981 مليار ريال في شهر ديسمبر بنسبة تراجع بلغت طفيفة بلغت 0.15%.

وكشفت النشرة الشهرية لـ"ساما" اطلعت عليها "العربية.نت"، تراجع الموجودات إلى 1825 مليار ريال، في يناير مقابل 1825 مليار ريال، في ديسمبر.

أما مطلوبات #المصارف من #القطاع_الخاص فقد بلغت بنهاية شهر يناير الماضي 1397 مليار ريال، مقابل 1393 مليار ريال، في ديسمبر، ما يعني تحسن إقراض المصارف للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات ريال خلال يناير.

وارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة إلى 262.24 مليار ريال، مقابل 254.4 مليار ريال.

كلمات دالّة

#المصارف, #القطاع الخاص, #ساما, #موجودات ساما

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