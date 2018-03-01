"مسقط" يفوض بنوكاً لترتيب إصدار سندات دولارية

ذكرت وثيقة من مرتبين أن #بنك_مسقط، أكبر بنوك سلطنة #عمان، فوض بنوكاً لترتيب إصدار سندات قياسية مقومة بالدولار بأجل خمس سنوات.

وقالت الوثيقة إن بنوك "إيه.بي.سي" و"بنك مسقط" و"سيتي غروب" و"كريدي أغريكول سي.آي.بي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" وبنك "أبوظبي الأول" و"إتش.إس.بي.سي" و"آي.سي.بي.سي ستاندرد بنك"، ستكون مسؤولة عن إدارة الإصدار ودفتر الأوامر.

وقالت الوثيقة إن الإصدار سيسبقه ترتيب البنوك سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، اعتباراً من يوم الأحد.

وكانت "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي، نقلا عن مصادر، أن "بنك مسقط" اختار بنوكاً منها "إتش.إس.بي.سي" و"بنك إيه.بي.سي" وبنك "أبوظبي الأول" لترتيب الإصدار.