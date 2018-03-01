رويترز: بنك نيويورك ميلون يخطط لتأسيس مكتب سعودي

قالت مصادر مطلعة إن بنك أوف نيويورك ميلون كورب يخطط لتأسيس مكتب في #السعودية في الربع الثاني من العام في الوقت الذي يتطلع فيه إلى فرص لتقديم خدمات تستهدف الأصول الخارجية للمملكة.

والبنك الذي يستهدف وفقا للمصادر التقدم بطلب لنيل ترخيص لخدمات الأصول من #هيئة_السوق_المالية_السعودية، هو أحدث بنك أجنبي يرغب في تعزيز وجوده في المملكة مع شروعها في مبادرة إصلاح ضخمة.

وتقول المصادر إن #نيويورك_ميلون يتولى بالفعل صناديق خارجية تسيطر عليها كيانات سعودية مرتبطة بالحكومة خارج المملكة لكن فتح مكتب في الرياض سيسمح له بالعمل على نحو وثيق مع عملائه والسعي إلى أنشطة جديدة.

وقال البنك في بيان لرويترز "بنك نيويورك ميلون يستكشف منذ فترة الفرص وإمكانية تأسيس وجود في المملكة العربية السعودية. تلك الخطط مازالت في مرحلة التطوير، ولذلك لسنا في وضع يسمح لنا بمناقشة خطط المستقبل في الوقت الراهن".

وتقول المصادر إن البنك يرى فرصا لتقديم خدمات الإيداع والحفظ إلى كيانات سعودية كبيرة ذات نشاط خارجي مثل أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.

وتعكف أرامكو على طرح عام أولي من المتوقع أن يكون الأكبر في العالم، والذي من المقرر أن يجري في النصف الثاني من 2018، ويعد ركيزة أساسية لخطة طموح لتقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية الرئيسي للسعودية، لزيادة استثماراته الخارجية لجلب التكنولوجيا للصناعة المحلية وتعزيز عوائد الاحتياطيات المالية للمملكة.

وقالت المصادر إن البنك سيكون له مكتب يضم نحو خمسة موظفين بشكل مبدئي.

ولدى نيويورك ميلون الذي يعمل في الشرق الأوسط منذ نحو 100 عام مكاتب في أربع دول بالمنطقة هي الإمارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا ومصر وفقها لموقعه الإلكتروني.

ويقول الموقع إن البنك يدير أموال مؤسسات استثمارية كبيرة ويقدم خدمات الإيداع والحفظي لمصدري أدوات الدين والأسهم في أسواق المال العالمية وخدمات الدفع والتداول لبنوك تجارية محلية.