نمو أصول المركزي الإماراتي 10.6% لـ391.5 مليار درهم

نمت الأصول الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي بنسبة 10.6% وارتفعت نحو 38 مليار درهم لتصل إلى 391.5 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 353.9 مليار درهم بنهاية يناير 2017، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف.

وجاءت الزيادة في الأصول الإجمالية لدى المصرف نتيجة ارتفاع النقد والأرصدة المصرفية التي زادت بنسبة 125% ما يعادل ارتفاعا بقيمة 100.3 مليار درهم لتبلغ 180.6 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 80.3 مليار درهم بنهاية يناير 2017.

كما زاد رصيد الودائع بقيمة 28 مليار درهم بنسبة 44.3% خلال فترة المقارنة نفسها ليبلغ رصيد الودائع 91.2 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 63.2 مليار درهم بنهاية يناير 2017.

جاء ذلك في وقت خفض فيه المصرف المركزي رصيد الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 67.7 مليار درهم بنسبة تقارب 33.6% ليتراجع رصيدها إلى 114.3 مليار درهم بنهاية يناير 2018 مقارنة مع 201.4 مليار درهم بنهاية يناير 2017.