ارتفاع أرباح "السعودي الفرنسي" 13% لـ 423 مليون ريال

أعلن البنك السعودي الفرنسي، نتائجه المالية التي أظهرت تحقيق 423 مليون ريال أرباحا صافية عن فترة الربع الرابع 2017 بزيادة 13.1% عن الربع المماثل من 2016 والتي كان البنك سجل فيها أرباحا بقيمة 374 مليون ريال.

وأوصى مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي بتوزيع أرباح نقدية على مساهميه، عن فترة النصف الثاني 2017 بإجمالي 419.8 مليون ريال، تبلغ حصة السهم الواحد منها 0.35 ريال بعد خصم الزكاة، لتمثل التوزيعات 3.5% من القيمة الإسمية للسهم.

وسيبلغ عدد الاسهم المستحقة لتوزيعات الأرباح، 1,199.36 مليون سهما، مع أحقية توزيع لمساهمي البنك المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد اجتماع الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

وأرجع البنك في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاع صافي الدخل بالربع الرابع، إلى ارتفاع اجمالي دخل العمليات بنسبة 4.25%.

أسباب زيادة الأرباح

ويعود الارتفاع في اجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي الى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والتي قوبلت جزئيا بانخفاض في كل من دخل الأتعاب والعمولات ودخل الصرف الأجنبي و دخل المتاجرة ومكاسب الاستثمارات المقتناة لغير أغراض المتاجرة و دخل العمليات الأخرى.

وارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 1.45% نتيجة ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الأخرى و مصاريف الاستهلاك و مصاريف العمليات الأخرى والتي قوبلت بانخفاض كل من مصاريف الموظفين و مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الإيجار و المباني.

بلغ إجمالي الدخل الشامل 131 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2017، بانخفاض قدره 89.78% بالمقارنة مع 1,282 مليون ريال سعودي للفترة المقابلة من العام الفائت، ويمثل ذلك انخفاض قدره 88.57% بالمقارنة مع 1,146 مليون ريال سعودي للربع السابق.

إجمالي دخل البنك

بلغ إجمالي الدخل الشامل 4,110 مليون ريال سعودي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل 3,741 مليون ريال سعودي للعام السابق بزيادة قدرها 9.86٪.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) 31.66 مليار ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 29.70 مليار ريال سعودي للعام السابق بارتفاع نسبته 6.60%.

تم احتساب ربحية السهم للسنة الحالية والسنوات السابقة بقسمة صافي دخل الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة بعد استثناء أسهم الخزينة.