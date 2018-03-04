بنوك عالمية تواصل توسيع أعمالها بالسعودية

تمضي البنوك الدولية قدما في خططها للنمو في السعودية، في إشارة إلى تفاؤلها بالإصلاحات المهمة، والمتواصلة التي تجريها السعودية، على المستوى الاقتصادي، والتي عززت من التقييم المالي والشفافية.

ويقوم UBS وغولدمان ساكس بتعيين مصرفيين لإدارة أعمالهم في السعودية، كما فازت سيتي غروب بعقد لتقديم الخدمات الاستشارية محليا، وذلك بعد غيابها عن المملكة لمدة 13 عاما.

وبحسب وكالة بلومبرغ فإن JPMorgan أكد بأن خططه في السعودية لم تتأثر إطلاقا، وأن البنك يعمل على مضاعفة أعماله هناك وسط احتدام المنافسة.

كما يعتزم دويتشه بنك تعيين مدراء في السعودية، مؤكدا أنه تم تأسيس فريق مكون من 90 شخصا في ظل التوقعات بترقية السوق السعودية إلى الأسواق الناشئة.