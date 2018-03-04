هذه افتراضات هيرمس لصفقة اندماج "بيتك" و"الأهلي المتحد"

أصدرت شركة "هيرميس" تقريرا حول اندماج مرتقب بين بيت التمويل الكويتي "بيتك" والأهلي المتحد البحريني، حيث توقع أنه في حالة الاندماج، فإنه سيتم من خلال زيادة رأسمال بيتك عبر حصول كل مساهم من مساهمي الأهلي المتحد البحريني على 50% من عدد أسهمه في "بيتك" بعد الاندماج، بمعدل 2 سهم أهلي متحد مقابل 1 سهم بيتك.

وتوقعت "هيرمس" أن يضيف الاندماج أرباحاً لبيتك بنحو 23 مليون دينار، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة الأنباء الكويتية اليوم.

يذكر أن الأهلي المتحد نفى خبراً في البورصة الأسبوع الماضي يقضي بتقدمه بطلب للمركزي البحريني للتحول إلى بنك إسلامي.

وبيت التمويل الكويتي واحد من أكبر المصارف الإسلامية في العالم ويبلغ رأسماله 576.6 مليون دينار (1.913 مليار دولار) ويمتلك بنوكا في تركيا وألمانيا والبحرين وماليزيا وتبلغ ملكية الحكومة الكويتية فيه 48 %.

في المقابل، يبلغ رأسمال مجموعة البنك الأهلي المتحد البحريني 1.628مليار دولار وتمتلك الحكومة الكويتية أكبر حصة فيه، وقدرها 18.83 % ، عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في حين تمتلك شركة التمدين الاستثمارية، وهي شركة استثمارية كويتية خاصة، 8.31% . ولدى المجموعة وحدات تابعة واستثمارات في بريطانيا ومصر وليبيا والعراق وسلطنة عمان والكويت.

