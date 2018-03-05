المركزي القطري يقيم دراسات بشأن اندماج ثلاثة بنوك

ذكرت صحيفة قطرية اليوم الاثنين أن مصرف قطر المركزي يجري تقييما لمعلومات قانونية ومالية وفنية تتعلق بعملية اندماج لثلاثة بنوك قطرية من المتوقع أن تتمخض عن ثاني أكبر مصرف في البلاد.



وفوت مسؤولون تنفيذيون في #مصرف_الريان و #بنك_بروة و #بنك_قطر_الدولي الموعد المستهدف في نهاية 2017 لاستكمال خطط الاندماج الذي قالت مصادر مطلعة على الأمر إنه يحظى بدعم المساهمين.



وتجري مناقشات بشأن تغييرات في القطاع المصرفي القطري نظرا لأن 18 مصرفا تجاريا محليا ودوليا يخدم تعداد السكان البالغ 2.6 مليون نسمة.



وعزز مبررات الاندماج في الوقت الحالي تراجع أسعار النفط والغاز، والذي قلص الإنفاق الحكومي ونمو الودائع والإيرادات.



وذكرت صحيفة لوسيل القطرية الناطقة باللغة العربية أن رئيس مجلس إدارة مصرف الريان حسين العبد الله أعلن الأسبوع الماضي أن الدراسات المتعلقة بالاندماج استكملت وأُرسلت للبنك المركزي الذي كلف جيه.بي مورجان بتقديم الاستشارات الفنية.



ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها قولها‭‭ ‬‬إن دراسة جدوى للاندماج شملت الأثر على مساهمي البنوك الثلاثة والعملاء والموظفين جرى إعدادها بالفعل.



وذكرت الصحيفة أن من المتوقع أن يعلن محافظ البنك المركزي قراره المبدئي في غضون أيام قليلة ويتضمن الشروط والضمانات والإجراءات اللازمة قبل القرار النهائي بشأن الاندماج.



وأضافت أن القرار النهائي لن يتخذ إلا بعد استكمال الإجراءات، بما في ذلك حصول البنوك علي موافقة المساهمين في اجتماعات غير عادية للجمعيات العمومية للبنوك الثلاثة.