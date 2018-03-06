حاكم مصرف لبنان:نمو الاحتياطي الدولاري 1.4 مليار دولار

قال محافظ مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن الاحتياطيات الدولارية للبنك زادت 1.4 مليار دولار في أول شهرين من العام في حين تجاوز إجمالي الأصول بالدولار 43 مليار دولار.

وذكر المحافظ رياض سلامة الرقم، خلال كلمة بمؤتمر اقتصادي في بيروت، بحسب ما ورد في "رويترز".

وكان قد أبلغ رويترز في وقت سابق أن الاحتياطي العام للبنك المركزي وأصوله بالعملات الصعبة زاد 1.5 مليار دولار في أول شهرين.



وأبلغ سلامة بأن زيادة سعر الفائدة بالعملة المحلية نحو نقطتين مئويتين في نوفمبر تشرين الثاني كان كافيا لمعالجة الاختلالات بالسوق "وبالتالي نتوقع استقرار أسعار الفائدة".

ويدعم القطاع المصرفي للبنان اقتصاده الهش، ويتم ربط الليرة بالدولار عند سعر 1507.5 ليرة.

ويحافظ المصرف المركزي على ربط العملة عبر شراء أو بيع العملة الوطنية في الأسواق.