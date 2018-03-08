تقلبات الأسواق تهبط باحتياطيات الصين لأول مرة في عام

تراجعت الاحتياطيات الأجنبية للصين أكثر من المتوقع في فبراير، وانخفضت للمرة الأولى في 13 شهراً، في ظل هبوط #اليوان مقابل #الدولار الأميركي وسط تقلبات حادة في #أسواق_المال العالمية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أمس الأربعاء، تراجع الاحتياطيات 27 مليار دولار إلى 3.134 تريليون دولار، مقارنة مع زيادة 21.5 مليار دولار في يناير.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا انخفاض الاحتياطيات بمليار دولار في فبراير إلى 3.160 تريليون دولار.

وكان نزوح رؤوس الأموال مبعث خطر رئيسي للصين أوائل 2017، لكن مزيجاً من تشديد القيود الرأسمالية وانخفاض الدولار، ساعد اليوان على الانتعاش بقوة مما عزز الثقة في #الاقتصاد.

وانخفضت قيمة احتياطيات #الصين من الذهب إلى 78.064 مليار دولار بنهاية فبراير، من 79.675 مليار في نهاية يناير.